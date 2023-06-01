Лукашенко: Война в Украине началась задолго до 2014 года, и мы видели, кто за этим стоит

Война в Украине началась задолго до 2014 года. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ, сообщает БЕЛТА.

"Я абсолютно согласен с Президентом Путиным, когда он говорит о том, что не мы начали эту войну. Она началась даже не в 2014 году. Она началась задолго до 2014 года. Мы видели все, что здесь происходило: тот "коричневый" переворот, который произошел, и к чему Украину подводят. Видели, кто был в авангарде", - заметил глава государства.

Президент также обратился к примеру России, где с 2014 года многие "свядомыя", как называют таких в Беларуси, выли, кричали, стонали, требуя защитить русского человека в Донбассе. "Ведь они подталкивали к этому прежде всего. И у нас тоже такие были. Ну, защитили. И где эти "свядомыя", умные, продвинутые оказались? Кто через Лачинский коридор побежал, кто через Беларусь пытался бежать, но, благо, у нас с Россией жесткие правила… Начинают осуждать руководство России - кто из Израиля, кто из Грузии. А чего вы осуждаете? Вы вчера были ярыми сторонниками этой операции", - сказал Александр Лукашенко.

"Представьте себе: если бы в Мексике начали издеваться над гражданами США, американцами? Той Мексики давно бы уже не существовало", - добавил Президент.

Глава государства подчеркнул, что у руководства Украины было много вариантов для того, чтобы люди мирно жили во всей Украине. "Но ни бывшие (президенты. - прим. БЕЛТА) Янукович, Порошенко, ни нынешний Зеленский этим не воспользовались. Почему не воспользовались? Они что, хотели войны? Нет. Их просто толкали к этому. Нашли болевые точки, где можно было надавить", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства уверен, что если бы это не началось чуть более года назад, это бы началось завтра, но в более худших условиях для России и Беларуси. "Все к этому шло. Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности… Все хотели мирно как-то урегулировать. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы", - отметил Президент. Причем это намерение уже было подтверждено со стороны участников тогдашних переговоров по мирному урегулированию, в том числе бывшим Президентом Франции Франсуа Олландом. "Они откровенно признались, что они делали все, чтобы подготовить Украину к войне с Россией", - обратил внимание белорусский лидер.