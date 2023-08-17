Лукашенко: Войны в Украине нужно и можно было избежать

Войны в Украине нужно и можно было избежать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, сообщает БЕЛТА.

"Нужно и можно (было избежать войны - прим. ред.), - сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос. - В любой момент. И сейчас ее можно остановить, и тогда ее можно было избежать".

Александр Лукашенко отметил, что в свое время фактически находился в эпицентре этих событий и способствовал коммуникации между Президентом Украины Петром Порошенко и Президентом России Владимиром Путиным: "Бегал между Порошенко и Путиным. Тот скажет чего-то - я еду к Порошенко; Порошенко чего-то - я к Путину. Поэтому я был в курсе всех вопросов".

Президент напомнил, что по Минским соглашениям необходимо было законодательно оформить особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там местные выборы: "Вам абсолютно откровенно говорю то, чего вы не знаете и никто не слышал. Мы обсуждали эти вопросы с Порошенко, с Путиным. Не втроем, а по отдельности. Но мне запомнился разговор с Путиным. Я ему говорю: "Слушай, хороший вариант. А почему бы нет? Для того чтобы постепенно в течение года-двух-трех эта территория не была спорной и прочее, как это тогда было".

Однако тогдашний Президент Украины Петр Порошенко отказался проводить эти выборы. "Порошенко мне так говорит: "А чего я проведу выборы? Они будут проходить под контролем России". Я ему говорю: "Петро, ну хорошо, этот год, якобы, они будут проходить под контролем России. Это же мы можем договориться, оговорить. И я им предложил: я проведу там выборы, я буду делать так, как вы договоритесь - Путин, Порошенко. А я уже буду проводить, как вы решите. Порошенко отказался. Путин был на все согласен", - рассказал глава государства.

По словам Александра Лукашенко, если бы тогда это реализовали, то все было бы тихо и спокойно. На соответствующих территориях ходила бы украинская гривна, и в целом регионы и граница с Россией были бы под контролем Украины.

"Донбасс вернулся бы в Украину на правах автономии", - уточнила Диана Панченко.

"Фактически. Но он (Петр Порошенко - прим. ред.) боялся, что там выберут не тех, - подтвердил Президент. - Я вам говорю откровенно, что там разговор такой был. - Ну, хорошо, не тех - в этом году. Но ты здесь закрываешь границы. Это внутри все Украины. Не тех выбрали. Люди же выбрали. На следующий год выберут тех. Вот такой шел разговор. И тогда надо было решить этот вопрос. Более того, Минские соглашения. Договорились же обо всем. Надо было соблюдать эти Минские соглашения. Но они не соблюдались. И, я понимаю, что никто их и соблюдать не собирался".

Отвечая на уточняющий вопрос, а собиралась ли Россия выполнять Минские соглашения, Александр Лукашенко сказал: "Сто процентов. Вы ее не можете упрекнуть, что она не собиралась. У вас нет фактов для этого. А то, что Украина не выполнила Минские соглашения, - куча фактов".

В интервью Президент также ответил на вопрос касательно начала Россией специальной военной операции в феврале 2022 года. Глава государства в прежних заявлениях и интервью уже неоднократно рассказывал о том, как развивались события, и теперь напомнил о некоторых фактах. Он напомнил, что недавно "казуистично высказался", предложив спросить у Владимира Зеленского, почему российские войска пересекли границу Беларуси и Украины в районе Чернобыльского региона.

Александр Лукашенко напомнил, что в то время, еще до 24 февраля, когда Россия начала СВО, в Беларуси проходили обычные плановые белорусско-российские учения. Подобные маневры поочередно проводятся на территориях двух государств. "Мы видели, какая ситуация складывается даже не на границе Беларуси и Украины, даже не на границе России и Украины. Мы видели, что на Западе у нас творится со стороны Польши, Литвы, Латвии. Помните этот миграционный кризис, к которому мы практически не имели никакого отношения, - отметил Президент. - Они толпами шли и через украинскую территорию. Но этому не придавали такого значения, как на границе Беларуси и Польши. Помните эти драчки и так далее. И мы понимали, что нас начинают втягивать, вовлекать, провоцировать".

"Закончились учения. Российские войска начали выводить с территории Беларуси, которые были на учениях. Технику грузить. Это были восточные регионы - войска фактически с Дальнего Востока. Начали выходить", - напомнил глава государства.

При этом Беларусь в отношении Украины всегда вела себя очень достойно, подчеркнул Александр Лукашенко, что нельзя сказать об Украине в отношении Беларуси. "Нас обвиняют в том, что мы тут способствовали началу войны. Да нет, война уже шла. И вы ее развязали. Украинцы ее развязали - эту войну против Беларуси. Экономическую войну прежде всего. Вы на южном направлении объявили нам блокаду. Вы не пускали наши самолеты раньше, чем это сделали европейцы. Вы наши грузы не пропускали. А потом вообще тысячи вагонов с минеральными удобрениями, которые мы грузили здесь, в одесском порту, арестовали", - сказал Президент.

Напомнил он и историю с захваченными в Украине белорусскими дальнобойщиками, из которых несколько человек убили. Белорусской стороне после неоднократных предупреждений пришлось провести операцию по освобождению более 70 человек. "Вы даже не заметили, что мы их забрали. Только когда показали в Минске, вы увидели это. То есть мы вели себя очень аккуратно. Мы не совершали никаких актов против вас ни экономических, ни политических, ни дипломатических", - отметил Александр Лукашенко.

"А почему Путин через Киев начал выводить войска на Дальний Восток - задайте Зеленскому этот вопрос. Он вам ответит быстрее. Но обвинять меня в том, что Путин через Киев поехал во Владивосток… Ну, можете у Путина спросить", - предложил глава государства.

Диана Панченко отметила, что очень хотела бы спросить Владимира Зеленского, но тот не настолько открыт к общению, как Президент Беларуси.

"Ну, он такой открытый был. Чего же сейчас закрылся? Пусть он украинцам ответит на вопрос. Ко мне вы претензий не можете предъявить. Ни одного белоруса там из нашей армии не было. Мы эту границу не пересекали. А вот вы нас спровоцировали", - подчеркнул белорусский лидер.

Он напомнил, что задолго до 24 февраля 2022 года у границы на территории Украины разместили четыре украинских подразделения, которые были в основном вооружены ракетными комплексами "Точка-У". "Мы их отслеживали - наша разведка. Подошли, потом сняли, грубо говоря, брезент - укрытия с ракет. Потом развернули ракеты в боевое положение. Потом повернули против нас. И нам пришлось во время этой операции российской иметь дело с ними. Россияне их уничтожили в первую очередь", - отметил Александр Лукашенко. И в связи с этим он задал риторический вопрос, зачем украинской стороне было предпринимать эти действия.