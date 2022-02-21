Лукашенко вручил госнаграды и знамя прокуратуры тем, кто в ответе за безопасность и правопорядок в государстве

Любым попыткам переписать историю и усомниться в подвиге советского народа будет дан отпор. Беларусь не допустит искажения исторической правды. Непоколебимую позицию нашей страны сегодня обозначил глава государства.

Президент вручил государственные награды прокурорским работникам. Из рук Президента глава ведомства получил и знамя прокуратуры как символ чести и доблести, напоминание о верности стране и ее народу. Символично, чествование прошло в Музее истории Великой Отечественной войны. Он хранит память о самых трагических страницах советского прошлого. На его защиту встала и Генеральная прокуратура. Ведомство восстанавливает историческую справедливость, расследуя неоспоримые факты геноцида белорусской нации.

Эта работа - свидетельство того, какой ценой мы сохранили свой народ и право жить на своей земле, уверен Александр Лукашенко. И эта память должна остудить пыл отдельных политиков.

О службе во благо законности и исторической памяти - репортаж Ольги Анищенко.

Дорогами войны

Словно лучи победного салюта. Всем своим видом столичный Музей истории Великой Отечественной вторит о торжестве над фашизмом и ценности мира. Это место живой памяти, куда не зарастает народная тропа. Здесь живет сама история военного лихолетья, поколения победителей. Этот подвиг не подлежит забвению даже сквозь века.

Президент посетил Музей истории Великой Отечественной войны

Дорогами памяти сегодня проходит и Александр Лукашенко. Он первый посетитель новой экспозиции о геноциде белорусского народа. Сегодня она открыла двери для всех, кто чтит историю, осознает трагедию нации, понимает цену Победы.

Многие экспонаты в музей представила Генеральная прокуратура. Это она взяла под свое крыло большую исследовательскую работу по установлению новых фактов геноцида. Расследование преступлений против белорусского народа приобрело республиканский масштаб. Свидетельства очевидцев, результаты экспертиз и раскопок фиксируют неоспоримые факты военных преступлений. Все они громче тысячи слов.

Геноцид белорусского народа: расследование продолжается

Сложно представить, но лишь на территории Беларуси было создано 260 лагерей смерти. За годы войны разрушено более 200 городов. В огне уничтожено около 9 тысяч деревень. Сколько жизней! Символично, что отметить труд лучших прокуроров госнаградами и благодарностями решено именно здесь, заметит Александр Лукашенко. Это на их плечах ответственность за правопорядок и безопасность. Важная миссия - призвать к ответу тех, кто причастен к жестокости военного времени.





Переписать историю и отобрать Великую Победу - попыток сегодня не счесть, как и желающих развязать новые конфликты. Где черное, а где белое - порой кажется, что утрачены все ориентиры. Что уж говорить, если наследников народа-победителя облачают в доспехи агрессора. Не допустим, обещает Президент. Как и то, что начатое Генпрокуратурой расследование при всех прочих "но" доведут до конца!

Президент вручил госнаграды и знамя прокуратуры

Александр Лукашенко отметит высокий авторитет белорусских прокуроров. Заметным их труд сделало и поствыборное время. Они буквально встали плечом к плечу с силовиками, защищая общественные и государственные интересы. Но не в ущерб правам мирных граждан. Словом, люди, способные встать на защиту родине, стране нужны. Во все времена. Лучшие из лучших сегодня получат награды и благодарности из рук Президента.

Но было в этой церемонии и вовсе нечто особенное. Александр Лукашенко вручил генпрокурору знамя прокуратуры - знак доверия, символ доблести и чести, верности стране и ее народу. На их страже ведомство уже сотню лет!

Прокуроры тоже в ответе за то, чтобы сохранить страну. Так что "быть начеку" звучало и в их адрес. Сегодня кое-кто грезит новой войной. Похоже, никто не даст гарантий. Но наша стратегия - лишь защита, напомнит Александр Лукашенко. Среди тех, кто в этом зале, несомненно те, кто - если что - готов примерить военную форму.

А. Лукашенко о генпрокуратуре: Вижу не просто исполнителей, а людей, которые генерируют великие идеи

Но что важно, прокуроры - не только исполнители. Генераторы идей! Они тонко чувствуют "нерв" общества. Готовы защищать наше прошлое ради будущего. Это невозможно переоценить. Президент даже скажет: это поколение прокуроров может стать лучшим в истории! По крайней мере, оно точно оставит что-то важное после себя.

Геноцид белорусского народа: расследование продолжается

Этот фашистский террор не имеет срока давности, напомнит генеральный прокурор. Масштабы трагедии поражают! Президенту сегодня представили лишь малую толику свидетельств военных преступлений. Сколько их было! Впереди - сотни новых поисковых мероприятий, работа с живыми свидетелями, кропотливая аналитика. Словом, расследование продолжается. Наказание неизбежно!