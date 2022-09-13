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Александр Лукашенко вручил государственные награды тем, кто связал свою судьбу с Беларусью
Белорусы состоялись как народ, нация и государство благодаря людям труда. С такими словами Президент сегодня обратился к собравшимся во Дворце Независимости, где прошла торжественная церемония вручения государственных наград.
У события есть исторический акцент - через 4 дня Беларусь отметит День народного единства. Этот праздник вернулся в календарь не только как напоминание о ценности свободы и независимости (именно 17 сентября в 1939 году Беларусь вернула себе западные территории), но и как символ становления нашей страны сейчас на геополитической карте.
Во Дворце Независимости собрались люди разных профессий: работники сельского хозяйства и промышленности, спасатели и артисты, педагоги, военные и архитекторы. Всего 27 человек. Всех их объединил талант и трудолюбие, благодаря которым они достигли высот в своем деле. В зале торжественных церемоний цветы, музыка, теплые слова - все для них.
"Мы состоялись как народ, нация, государство, победили в Великой Отечественной войне, возродили страну из пепла и даже опередили некоторых в освоении космоса, ядерной энергетике, биотехнологиях благодаря людям труда. Людям, которые всегда ставили интересы государства выше личных, таким, как вы. Сегодня вам будут вручены заслуженные государственные награды: ордена, медали и звания. Вы шли к этим наградам, как часто бывает в жизни, через взлеты и падения, через трудности и преграды, но всегда честно и достойно. У каждого за плечами своя жизненная история и свой путь. Всех вас объединяет одна судьба - судьба нашей Беларуси, славную летопись которой мы с вами продолжаем", - отметил глава государства.
Богдан Шелег получил медаль "За спасенную жизнь"
Отдельно Президент скажет спасибо Богдану Шелегу. Восьмиклассник - настоящий герой, уедет домой с высокой наградой.
Сегодня мы вручаем медаль восьмикласснику, который разбил окно и прыгнул в горящий дом, даже, наверное, в тот момент не думая о себе. Такие герои должны быть в Беларуси.
Сам Богдан героем себя не считает, хотя в Мокранах (родной деревне) его называют именно так. Подросток рассказал, о чем думал в тот момент. И, похоже, он уже определился с профессией.
Главное было - спасти сестер. Меня вдохновляют спасатели и врачи, потому что они спасают жизни других людей.
Среди награжденных были и те, кто удивил ответным словом. В общем церемония получилась не только официальной, но и трогательной. Гостям провели и экскурсию по Дворцу. Впечатления, фото на память как завершение приятных формальностей стали уже хорошей традицией.
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