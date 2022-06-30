Лукашенко вручил госнаграды заслуженным деятелям различных сфер

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер. Участниками торжественной церемонии, которая проходит во Дворце Независимости, стали более 30 человек, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко обратил внимание, что награждение организовано в преддверии главного государственного праздника белорусского народа - Дня Независимости: "В далеком 1944 году освобождение Красной армией нашей столицы - Минска - было не просто историческим событием, как это видится сейчас, но и ярким свидетельством того, что Советский Союз и белорусская республика ценой огромнейших усилий и человеческих потерь смогла остаться непокоренной. Тем, кто родился и вырос в мирное время, наверное, сложно осознать значение таких простых слов, как "мы победили, мы будем жить", а они-то понимали…"

"Каждый год 3 июля мы подчеркиваем: независимость - величайшее достояние любого народа, в том числе и белорусского. И мы будем ее беречь, будем за нее бороться так, как это делали наши героические предки. Другого нам просто не дано", - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что на людях, подобных тем, что собрались во Дворце Независимости, талантливых, трудолюбивых, обладающих огромной работоспособностью, и держится Беларусь - сильная, красивая, независимая. "Вклад каждого в ее процветание важен и весом", - обратил внимание белорусский лидер.

Хоть теплых поздравлений достоин каждый из награжденных, Президент все же выделил из присутствующих уникального человека - Николая Чергинца, удостоенного звания народного писателя Беларуси. Было отмечено, что он представитель еще военного поколения, к тому же прошедший Афганистан. Многие его захватывающие произведения переведены на полтора десятка языков и стали основой для художественных фильмов и спектаклей. Глава государства поблагодарил писателя за активную гражданскую позицию, государственную и научную деятельность, за помощь молодым талантам в период руководства Союзом писателей. "Николай Иванович, вам от всех нас - самого большого долголетия, здоровья", - пожелал белорусский лидер. Он отметил, что читатели ждут новых произведений автора, а прототипами главных героев для них вполне могут стать те, кто сегодня присутствует на церемонии.

В их числе были и те, кто охраняет Государственную границу. "Вы сейчас в прямом смысле слова на передовой, на страже мира и спокойствия, - обратился к ним Александр Лукашенко. - Не менее важную функцию выполняют представители иных родов войск: те, кто бережет наше небо, обеспечивает связь, отвечает за технику и многие другие. В Вооруженных Силах важен каждый солдат, сержант, прапорщик, офицер и генерал".

"Южнее Беларуси, к сожалению, неспокойно. На западе и севере нашей Беларуси наращивается группировка войск НАТО, - заявил белорусский лидер. - Нам во что бы то ни стало необходимо защитить свою страну и свой народ".

Слова благодарности Президент адресовал также сотрудникам органов внутренних дел, прокурорским работникам и судьям: "От вас зависит соблюдение законности и правопорядка. Без этого железобетонного фундамента никакого суверенитета быть не может".

Особо отметил глава государства и руководителей двух сельхозпредприятий Гродненского района - Сергея Кремко и Василия Густыря. По его словам, они из года в год доказывают, что они в числе лучших в стране. "Я уже напоминал, в нынешних реалиях зерно - это новое золото или нефть. Спрос на продовольствие в мире сегодня колоссальный. Я убежден, наши аграрии не подведут", - сказал Александр Лукашенко.

Атлетов и тренеров, присутствовавших на церемонии, Президент поблагодарил не только за их спортивные достижения, но и за гражданскую позицию. А молодых атлетов глава государства предупредил, что уже пора показывать результаты и следовать примеру старших коллег.

"Замечательно, что профессионалы с твердыми моральными принципами также трудятся в строительстве, медицине, образовании, искусстве. Спасибо музыкантам, которых вдохновляет Беларусь и ее прекрасные люди", - добавил глава государства.

"Все мы разные. Но только вместе, только плечом к плечу нам по силам написать новые яркие страницы современной истории нашей беззаветно любимой страны", - резюмировал Александр Лукашенко.

Глава государства вручил орден "За службу Родине" II степени заместителю генерального прокурора Максиму Воронину, орден "За службу Родине" III степени - начальнику организационно-контрольного управления Генпрокуратуры Андрею Клинчуку, начальнику 18-го пограничного отряда Александру Давидюку, начальнику инженерных войск Вооруженных Сил - начальнику управления инженерных войск Генерального штаба Андрею Куракову, начальнику автомобильного управления Министерства обороны Сергею Томчику, председателю Спортивного комитета Вооруженных Сил Анатолию Ханевскому.

Ордена Отечества III степени удостоены председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Свислочь" Василий Густырь и председатель производственного кооператива имени В.И.Кремко Сергей Кремко.

Заместитель генерального прокурора Алексей Стук, первый заместитель прокурора Брестской области Сергей Туровец и судья Верховного суда Игорь Любовицкий награждены орденом Почета.