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Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны
Дворец Независимости 3 марта оказался во власти красоты и мужества. Президент вручил государственные награды заслуженным людям страны.
Символично в канун Дня белорусской милиции их получили наши защитники. Они часто рискуют жизнью, обеспечивая мир и спокойствие в стране. Приятно, что и женский праздник наступил заранее. Орденов, медалей и почетных званий удостоены прекрасные женщины. Многие - многодетные мамы, воспитывают четверыхдетей и еще ждут прибавления. Удивляет то, что не все они домохозяйки. На равных с мужчинами несут военную службу, проводят сложные операции и ответственны за воспитание нового поколения. Конечно, настроение, учитывая обстановку, не очень весеннее. Но, как отметил глава государства, праздничный день очень нужен в эти напряженные времена.
А. Лукашенко: Я искренне горд за каждого из вас!
Особенно напряженное это время для наших мужчин - они заботятся о нашей безопасности и в любых обстоятельствах сохраняют внешнее спокойствие, чтобы женщинам рядом всегда было комфортно. Вручая генеральские погоны и заслуженные награды, Президент поблагодарил мужчин, а в их лице всю нашу армию и силовые структуры за службу и в целом всех гостей за все, что они делают для страны. Александр Лукашенко пожелал каждому здоровья, мира, добра и долголетия.
Экскурсия во Дворце Независимости
Еще сегодня у приглашенных гостей была возможность изучить интерьеры символа нашей государственности. Гости прошлись по знаменитым залам Дворца Независимости и сделали памятные снимки.
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