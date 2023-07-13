Лукашенко вручил Гран-при детского конкурса "Витебск" казахстанскому исполнителю Шерхану Арыстану

Жюри конкурса поставило 12-летнему исполнителю максимальные оценки в оба дня - по 70 баллов. В итоге он обошел всех соперников и получил 140 баллов. В первый день Шерханвыступил с композицией Ama, Credi e Vai ("Люби, верь и иди") Андреа Бочелли, Дэвида Фостера и Эми Фостер. Юный исполнитель показал мощный вокал и сразил зрителей и жюри. Шерхан признался, что мечтает стать звездой эстрады, чтобы в родном Казахстане его знали все: от мала до велика.