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Лукашенко вручил Гран-при детского конкурса "Витебск" казахстанскому исполнителю Шерхану Арыстану

Лукашенко вручил Гран-при детского конкурса "Витебск" казахстанскому исполнителю Шерхану Арыстану

Юный исполнитель из Казахстана Шерхан Арыстан завоевал Гран-при XXI Международного детского музыкального конкурса "Витебск", сообщает БЕЛТА.

Награду Шерхан Арыстан получил от Президента Беларуси Александра Лукашенко на церемонии открытия XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Жюри конкурса поставило 12-летнему исполнителю максимальные оценки в оба дня - по 70 баллов. В итоге он обошел всех соперников и получил 140 баллов. В первый день Шерханвыступил с композицией Ama, Credi e Vai ("Люби, верь и иди") Андреа Бочелли, Дэвида Фостера и Эми Фостер. Юный исполнитель показал мощный вокал и сразил зрителей и жюри. Шерхан признался, что мечтает стать звездой эстрады, чтобы в родном Казахстане его знали все: от мала до велика.

Белоруска София Рустамова уступила лидеру конкурса всего 4 балла. В первый конкурсный день количество ее баллов составляло 66, и во второй день песня на белорусском языке принесла Софиижеланный максимум в 70 баллов.

Фото: БЕЛТА

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