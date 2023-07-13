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Лукашенко вручил Гран-при детского конкурса "Витебск" казахстанскому исполнителю Шерхану Арыстану
Юный исполнитель из Казахстана Шерхан Арыстан завоевал Гран-при XXI Международного детского музыкального конкурса "Витебск", сообщает БЕЛТА.
Награду Шерхан Арыстан получил от Президента Беларуси Александра Лукашенко на церемонии открытия XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Жюри конкурса поставило 12-летнему исполнителю максимальные оценки в оба дня - по 70 баллов. В итоге он обошел всех соперников и получил 140 баллов. В первый день Шерханвыступил с композицией Ama, Credi e Vai ("Люби, верь и иди") Андреа Бочелли, Дэвида Фостера и Эми Фостер. Юный исполнитель показал мощный вокал и сразил зрителей и жюри. Шерхан признался, что мечтает стать звездой эстрады, чтобы в родном Казахстане его знали все: от мала до велика.
Белоруска София Рустамова уступила лидеру конкурса всего 4 балла. В первый конкурсный день количество ее баллов составляло 66, и во второй день песня на белорусском языке принесла Софиижеланный максимум в 70 баллов.
Фото: БЕЛТА
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