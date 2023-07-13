3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Лукашенко вручил Спиридович специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию"
Глава государства Александр Лукашенко на открытии XXXII Международного фестиваля "Славянский базар в Витебске" вручил заслуженной артистке Беларуси Елене Спиридович специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию", сообщает БЕЛТА.
Елена Спиридович - бессменная ведущая Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Она одна из самых известных телеведущих в Беларуси на витебском проекте с самых первых его шагов. Вела рубрики, пресс-конференции, церемонии открытия именных звезд, концерты в Летнем амфитеатре.
Ранее 13 июля на Аллее звезд "Славянского базара в Витебске" открыли именную звезду Елены Спиридович.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей