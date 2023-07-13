Лукашенко вручил Спиридович специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию"

Глава государства Александр Лукашенко на открытии XXXII Международного фестиваля "Славянский базар в Витебске" вручил заслуженной артистке Беларуси Елене Спиридович специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию", сообщает БЕЛТА.

Елена Спиридович - бессменная ведущая Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Она одна из самых известных телеведущих в Беларуси на витебском проекте с самых первых его шагов. Вела рубрики, пресс-конференции, церемонии открытия именных звезд, концерты в Летнем амфитеатре.