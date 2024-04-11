Лукашенко вручил высокие награды участникам и организаторам космического полета

Глава государства Александр Лукашенко удостоил высоких наград и Благодарности Президента участников и организаторов космического полета первого белорусского космонавта в суверенной истории страны. Во время торжественной церемонии во Дворце Независимости 11 апреля Александр Лукашенко лично наградил космонавтов и организаторов полета с белорусской стороны, сообщает БЕЛТА.

За мужество, проявленное при осуществлении космического полета, значительный личный вклад в освоение космоса звание Героя Беларуси присвоено космонавту Марине Василевской.

Орденом Почета награжден председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, медалью "За трудовые заслуги" - генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец. Специальные листы об объявлении Благодарности Президента глава государства вручил космонавту Анастасии Ленковой и заместителю начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси Ивану Буче.

Александр Лукашенко также вручил благодарственные письма Президента родителям Марины Василевской и Анастасии Ленковой.

В соответствии с указом и распоряжением, подписанными ранее главой государства, награждены также представители российской стороны.

Ордена Дружбы народов удостоен генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов.

Благодарность Президента Беларуси объявлена исполнительному директору по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергею Крикалеву, космонавту-испытателю Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина Олегу Новицкому и начальнику этого центра Максиму Харламову.