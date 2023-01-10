Лукашенко вручил заслуженные премии "За духовное возрождение" и спецпремии деятелям культуры и искусства

Главные награды в году - "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства, и тем, кто покорил "Белорусский спортивный олимп", - сегодня лауреатам торжественно вручил Александр Лукашенко. Во Дворце Республики прошла церемония с участием Президента.

Полный зал и гости на сцене. Лауреаты - люди с большой буквы. Направления работы разные: кто-то организовывает духовно-просветительские центры при приходах храмов, кто-то исследует белорусскую культуру, кто-то помогает людям, как сотрудники общества Красный Крест. Есть коллективы из совсем маленьких городов и уже с именем из больших. Разные люди, объединенные одной целью - сохранить и приумножить национальные материальные и нематериальные ценности. Президент в своей речи на двух языках скажет, что от этих людей, точнее того, как они хранят нашу самобытность и культуру, не меньше зависит наша безопасность как нации.

"Сегодня мы понимаем, что национальные культуры и традиции нельзя подогнать под единый стандарт, что мир прекрасен в своем разнообразии. И не просто понимаем, а подтверждаем историей своего государства, где больше сотни лет люди разных вероисповеданий и этнического происхождения живут в согласии, делая нас всех духовно богаче. А где согласие и уважение - там и мир", - подчеркнул глава государства.

Пример Беларуси в этом смысле - это реальный вызов проекту глобальной унификации под ультрамодные ценности и так называемые тренды, навязанные всему миру, убежден Александр Лукашенко. "Понимаем, что за этой культурной экспансией - как ее еще называют, "мягкой" - следуют совсем не мягкие, я бы даже сказал, весьма жесткие для независимых государств последствия: потеря государственности и суверенитета. Потеря себя как народа".

"Следует помнить, что от того, как мы бережем чистоту родного языка, какие праздники и символы впускаем в свой дом, зависит будущее наших детей", - подчеркнул глава государства.

"Паважаныя лаўрэаты прэміі "За духоўнае адраджэнне", вашы творчыя дасягненні - гэта жыватворная крыніца, якая напаўняе скарбніцу нацыянальнай культуры, - падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. - Я добра ведаю: усё, што вы робіце, - гэта не дзеля ўзнагарод ці матэрыяльнага прыбытку. Ваш прафесійны і жыццёвы шлях абраны вашым сэрцам. А таму вы, як ніхто іншы, вартыя высокага прызнання і глыбокай павагі людзей".

За многими премиями стоит огромная исследовательская работа. 10-томник о жизни, традициях, культуре деревень, агрогородков и хуторов Беларуси - сведения собрал коллектив из Академии наук. Это то, на что смогут опираться когда-нибудь белорусские учебники - летопись современности.