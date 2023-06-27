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Лукашенко вручит генеральские погоны и расскажет, как развивались события в последние дни

Лукашенко вручит генеральские погоны и расскажет, как развивались события в последние дни

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручит 27 июня генеральские погоны, сообщает БЕЛТА.

Мероприятие запланированное, однако пройдет сегодня в расширенном составе. К участию приглашено руководство военных и силовых структур, спецподразделений, а также руководители СМИ, политологи, журналисты.

"Разговор ожидается серьезный. С ответами на те самые вопросы, которые в воздухе и в обществе", - пишет Telegram-канал "Пул Первого".

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