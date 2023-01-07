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Лукашенко: Все буду делать для того, чтобы вы в теплоте и спокойствии проводили свои дни в семье
Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что как главнокомандующий и глава государства будет делать все, чтобы Беларусь жила в мире и согласии. Об этом он заявил 7 январяво время посещениярождественского богослужения в храме на территории Свято-Елисаветинского монастыря, сообщает БелТА.
Президент тепло поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова, пожелал добра и мира. "Хочу вас заверить, что я лично как главнокомандующий, глава государства буду делать все, чтобы наша Беларусь жила в мире и согласии. Все буду делать для того, чтобы вы спокойно, в теплоте и спокойствии проводили свои дни в семье и помнили о том великом и ценном, имя которому - мир", - сказал белорусский лидер.
Фото: БелТА
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