Лукашенко вспомнил о своей первой пробе пера и рассказал, какой "кулак" хотел бы видеть в районных СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым подтянуть региональные СМИ, чтобы в том числе на уровне районов они имели определенную независимость. Об этом он заявил в Могилеве на Форуме медийного сообщества Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Глава государства ориентирует, чтобы медиахолдинги в районе имели влияние и авторитет. "Надо нам подтянуть региональные СМИ. Чтобы в районе был кулак. И этот кулак должен быть относительно независимым. В области должна быть управленческая структура. Не говорю уже о республике", - сказал он.

Александра Лукашенко попросили рассказать о собственных пробах пера в юные годы, и спросили, о чем бы он сейчас писал, если бы работал журналистом.

Президент рассказал, как он носил за 15 километров свои стихи в шкловскую районку в надежде, что их опубликуют. Тогда в издании была отдельная колонка, где периодически публиковали стихотворные произведения различных авторов. "Носил, писал стихи, как и все в те времена. Мне казалось, что они хороши, совершенны. Была колонка, где помещали стихи. Думал: наверное, и мои стихи могли бы поместить. Я пытаюсь их найти сейчас. Наверное, где-то дома. Там тетрадка моя сохранилась. Я хранил ее долго. Потом перестал писать стихи. Сегодня я бы уже не написал, как и музыкой не смог бы заниматься. Сейчас и тем достаточно, и опыт позволяет. А стихи не написал бы. Потому что голова забита другими проблемами", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко высказал мнение, что если бы в те времена было юнкоровское движение, то он, возможно, и стал бы журналистом. "Не знаю, хорошо это было бы или плохо", - отметил он.

Что касается того, о чем бы писал сейчас, будучи журналистом, Александр Лукашенко подчеркнул, что точно бы критиковал недостатки, боролся с ними, не пасовал перед авторитетами. "Точно то (писал бы. - Прим. БЕЛТА), что нас окружает, и то, что на пользу людям. С детства я видел недостатки сельской жизни. Я видел трудности, сложности, массу несправедливости. И мне страшно хотелось все это исправить. Поломав всю свою жизнь, я ушел в деревню. И не жалею. Вот об этом я бы тоже писал", - рассказал Президент.

В этой связи он обратился к работникам СМИ с призывом: "Я прошу вас, чтобы вы не мирились с недостатками. Но делали это очень аккуратно. Грязюки налить на кого-то и на самого себя очень просто. Нам бы страну не потерять. Надо защитить и удержать страну, сохранить ее суверенитет и независимость. Это - главное. Потеряете свою страну - лучше не будет. Это вам мой совет. Как бы ни было сложно".

Что касается региональных СМИ, они должны прежде всего нравиться людям, но не за счет каких-то популистских выпадов. "Чтобы недостатки вы видели прежде всего", - дал совет глава государства.

Александр Лукашенко в целом хотел бы, чтобы отечественная журналистика и журналисты были лучшими в своем деле.