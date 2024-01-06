Лукашенко встретился с белорусками, которые готовятся к полету в космос

Президент провел встречу с белорусками, которые готовятся к космической экспедиции.

Во Дворец Независимости приехали основная участница предстоящего космического полета Марина Василевская и ее дублер Анастасия Ленкова. Девушки проходят обучение в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Александр Лукашенко поздравил участниц космической программы с Новым годом и Рождеством, подарив цветы и наручные часы.





"Вдруг время перепутаете… Но я установил точное белорусское время", - с юмором отметил глава государства. "Ну так что, полетим? Или передумали?" - спросил Президент.

Девушки уверенно ответили, что планы остаются прежними и полет в космос обязательно состоится. "Но мы вас будем ждать здесь", - сказал Александр Лукашенко.





Он уточнил, готовятся ли основной участник и дублер по одной и той же программе. И это действительно так. "Самое главное, чтобы никакой ревности не было. Вы не пропадете все равно. Из миллионов девчонок вас выбрали", - напутствовал глава государства.

Первая белорусская женщина-космонавт отправится на МКС в марте