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Лукашенко встретился с белорусками, которые готовятся к полету в космос
Президент провел встречу с белорусками, которые готовятся к космической экспедиции.
Во Дворец Независимости приехали основная участница предстоящего космического полета Марина Василевская и ее дублер Анастасия Ленкова. Девушки проходят обучение в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Александр Лукашенко поздравил участниц космической программы с Новым годом и Рождеством, подарив цветы и наручные часы.
"Вдруг время перепутаете… Но я установил точное белорусское время", - с юмором отметил глава государства. "Ну так что, полетим? Или передумали?" - спросил Президент.
Девушки уверенно ответили, что планы остаются прежними и полет в космос обязательно состоится. "Но мы вас будем ждать здесь", - сказал Александр Лукашенко.
Он уточнил, готовятся ли основной участник и дублер по одной и той же программе. И это действительно так. "Самое главное, чтобы никакой ревности не было. Вы не пропадете все равно. Из миллионов девчонок вас выбрали", - напутствовал глава государства.
Первая белорусская женщина-космонавт отправится на МКС в марте
Первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская включена в основной экипаж экспедиции вместе с космонавтом "Роскосмоса" уроженцем Беларуси Олегом Новицким (командиром) и астронавтом "НАСА" Трейси Дайсон.
Подготовка к полету занимает около восьми месяцев и включает изучение систем пилотируемого корабля, тренировки по отработке действий экипажа в различных ситуациях, в том числе при нештатной посадке в разных климатических зонах и другие тренировки. Уже в феврале планируется сдача экзамена в составе основного экипажа. А сам космический полет запланирован на конец марта. На борту МКС предстоит выполнить научную программу космического полета, разработанную Национальной академией наук Беларуси и госкорпорацией "Роскосмос" с участием Российской академии наук.
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