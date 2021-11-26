Для беженцев визит Президента стал поводом улыбнуться, сказать спасибо за помощь и обратиться с просьбами

Решать проблемы, а не замалчивать их. Это про сегодняшний визит нашего Президента на границу, где уже третью неделю в ожиданиях и надежде живут беженцы. Пока сопредельная "демократия" использует людей как разменную монету в своих торгах с Брюсселем и как ширму от внутренних проблем, Александр Лукашенко на месте разбирается с вопросами обездоленных людей. Мы помним, сколько было дано поручений лидером нашей страны по обустройству быта, сохранению здоровья и обеспечения безопасности беженцев. И вот сегодня Президент лично отправился на границу, чтобы своими глазами увидеть, что происходит в транспортно-логистическом центре вблизи пункта пропуска "Брузги".

Александр Лукашенко еще раз акцентировал: белорусская сторона постарается сделать все, чтобы помочь мигрантам.

Это касается и простых бытовых вопросов, и политических моментов. Минск настаивает: Берлин должен открыть гуманитарный коридор для желающих попасть в Германию. Люди идут именно туда. В то же время Беларусь уважает решение людей не возвращаться домой в Ирак, где ситуация остается крайне сложной и напряженной.

Для многих беженцев визит Президента стал поводом улыбнуться, сказать спасибо за помощь и обратиться со своими просьбами. Наш политический обозреватель Алексей Волков с подробностями с места событий.

Бегущие от войны

Их убивали, выгоняли с родных мест и даже отказывались признать народностью. Последние шесть лет сделали жизнь курдов-езидов на родине невозможной. "Исламское государство" и проамериканский президент курдской автономии Ничерван Барзани устроили настоящий геноцид: в 2014 году боевики захватили город Сиджар. Террористы истребили 5000 тысяч человек. Еще 7 тысяч женщин и детей были похищены, а курдские езиды остались без дома.













Кто такие езиды? Этнос со своей религией, языком и историей. ИГИЛ и другие мусульмане считают их неверными, поэтому их истребляли безнаказанно. Геноцид народности официально признал ООН. И сама же организация неоднократно призывала - их нужно спасти, помочь. И когда Германия в 2015 провозгласила политику открытых дверей, многие курды-езиды поехали туда за лучшей жизнью.

США ранили Ирак в самое сердце, ИГИЛ кинжал провернул. И теперь около двух тысяч курдов (есть еще беженцы из Сирии, Ирана и Сомали) застряли на границе Беларуси и Польши. С нас - гуманитарная помощь и крыша над головой, с поляков - гранаты и водометы. Поэтому визит Александра Лукашенко в логистический центр "Брузги" - это про человеческие жизни в первую очередь.

Президент на границе: наша задача - помочь людям, попавшим в беду

Такой визит - это когда покоя нет из-за чужой беды. Это когда людей не делят на беженцев и своих.

"Телеграм" пишет - Президент идет. В маршруте Лукашенко самая важная точка в лагере - палатка Белорусского Красного Креста.

Конечно, такой лагерь - не гостиница пять звезд, но создать условия - приоритет. Президент отправился общаться с беженцами и в сам центр: как себя чувствуют, всего ли хватает? Мгновенное поручение - помочь женщине, у которой без вести пропала семья.

Польские политики используют беженцев как разменную монету, Берлин молчаливо отнекивается от своих же обещаний. Вдобавок обвиняют Беларусь в создании "гибридного оружия". Минск все эти претензии из воздуха даже не слушает. Люди в беде - значит надо помочь.

Беларусь не будет играть и делать политику на судьбах беженцев

Погодные условия для ближневосточных беженцев не сахар, однако готовы зимовать, настолько страхи с родины преследуют. Позиция нашей страны понятная: мы не может взять и отправить всех в Германию - нужна тамошняя воля. Но и возвращать людей в их первозданный страх перед войной не будем.

Политический кризис в Германии и абсолютная правительственная импотенция Польши привели к своеобразному "пузырю" - стороны ЕС не могут договориться - пускать людей или нет. В этот же момент через Ла-Манш из Франции в Великобританию за пару дней переплыло до тысячи беженцев. Александр Лукашенко обратился к виновникам стояния у границы.

Президент Беларуси обратился к народу Германии: приютите беженцев

Оставляют вопросы и международные организации: ООН обещал помочь, но только обещал. Всемирная организация здравоохранения тоже обещала, а привезла туалетную бумагу и зубную пасту. Беларуси ситуация уже стоила почти 13 миллионов долларов. 700 тысяч от ЕС? Ничего. Помощь выделил только Красный Крест - сумма 260 тысяч, более чем скромная.

Получается, что мы не виноваты в кризисе, но платим, а нам еще грозят за это санкциями. Причем страны ЕС и подхалимы, обвиняя нас в "гибридном оружии", используют старый прием Highly likely - т.е. "скорее всего, виноват Минск". Доказательств, естественно, никаких. Зато есть кадры из Кабула - август 2021 года.

Уход американцев из Афганистана, это гораздо больше, чем просто побег. Это миграционные потоки в миллионы человек. Минск насаждал свои ценности на чужой земле? А ведь за этими ценностями афганцы пойдут куда? К нам? Или в ЕС, и быть может в США?

Беженцы из Афганистана будут пробовать через Украину попасть в ЕС

Президента на Западе любят называть "последним диктатором Европы", именно поэтому еврочиновники и политики США не разговаривают с прессой и людьми, а для общения с Александром Лукашенко сделали "открытый микрофон" - любой вопрос любой желающий.

Аплодисменты, искренняя благодарность в глазах - это потому, что перед ними в первую очередь не политик, а человек. Который слышит курдов, езидов, сирийцев, в первые за долгие годы их никуда не гонят, потому что "они неправильные", а разговаривают, потому что они - люди.













Беженцы поблагодарили Александра Лукашенко за поддержку

Все просьбы, вопросы передавайте через волонтеров, пограничников - и решим в течение суток - задача от Президента. Беженцам окажут всю необходимую помощь.

Видите, какая ирония - Польша выгоняет с территории беженцев сотнями, а мы помогаем. Почему Варшава так хочет "горячей границы"? Ответ очевиден: протесты против запрета абортов, выступления антипрививочников, наконец, скандалы с ЕС и падающий злотый. Нелюбовный треугольник Моравецкий-Качиньский-Дуда заигрались в хозяев судеб - уверены, что могут делать все, что заблагорассудится. Курды "игру в богов" запомнят, как и доброту белорусов.