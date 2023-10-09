Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с генеральным директором АО "Российский экспортный центр" Вероникой Никишиной, пишет БЕЛТА.

Глава государства высоко оценил роль экспортного центра, который реализует одно из важнейших направлений в современной жизни, что важно для любого государства в мире.

"В последнее время Вы наблюдаете ситуацию во взаимоотношениях Беларуси и России. Ваша эта мощная группа компаний как раз находится на перекрестке всех этих отношений, обладая ресурсами и определенными резервами. И административным ресурсом, и финансовым по поддержке отношений между Беларусью и Россией", - отметил Александр Лукашенко.

"Поэтому мне очень важно было с Вами встретиться, обсудить вопросы. Может, Вы что-то предложите. Не может, а точно. У Вас опыт в этом плане есть. Ну и чтобы наш главный экономист в стране слышал наши разговоры (на встрече также присутствовал первый вице-премьер Николай Снопков. - Прим. БЕЛТА) и предпринял множество усилий по поддержке направлений нашего сотрудничества", - подчеркнул белорусский лидер.

В свою очередь Вероника Никишина поблагодарила за возможность встречи. "Я представляю группу компаний Российского экспортного центра. Это четыре организации, объединенные в рамках единого холдинга. Две организации предоставляют финансовые меры поддержки. Две - нефинансовые. И конечно, учитывая стратегическую значимость торгово-экономического сотрудничества Российской Федерации и Беларуси, для нас Беларусь - это ключевая страна, в которой мы реализуем весь наш арсенал финансовых и нефинансовых мер в интересах российских, белорусских компаний. В конечном итоге в интересах наших экономик", - заявила она.