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Лукашенко встретился с Президентом Узбекистана Мирзиёевым

Лукашенко встретился с Президентом Узбекистана Мирзиёевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает БЕЛТА.

Двусторонняя встреча глав государств состоялась перед началом заседания в Бишкеке Совета глав государств СНГ, для участия в котором Александр Лукашенко накануне прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан.

Фото: БЕЛТА

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