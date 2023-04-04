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Лукашенко встретится с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным

Лукашенко встретится с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится 4 апреля с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Во встрече также примет участие Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель.

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