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Лукашенко встретится с главой МИД Никарагуа
Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет встречу с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Монкадой Колиндресом, сообщает БЕЛТА.
"В этой стране есть интерес к нашим автобусам и сельхозтехнике. Также в планах стать входными воротами в регион для белорусской продукции и техники. Президент Никарагуа поручил придать динамику двусторонним взаимоотношениям", - пишет Telegram-канал"Пул Первого".
Глава МИД Никарагуа 19-20 мая находится в Минске с рабочим визитом. Кроме встречи с Президентом у него запланированы переговоры с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником. Министры обсудят весь спектр двусторонних политических, торгово-экономических и гуманитарных отношений, взаимодействие в международных организациях, а также практические аспекты реализации совместных проектов, в том числе в контексте поставок белорусской техники в Никарагуа. Планируется подписание ряда значимых для дальнейшего укрепления взаимодействия двух стран документов.
Беларусь и Никарагуа активно сотрудничают в рамках международных организаций. Никарагуа входит в состав Группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми, которая создана по инициативе Беларуси в ООН. Страна является соавтором белорусской резолюции "Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми".
В 2019 году никарагуанская делегация впервые оформила соавторство по продвигаемой Беларусью резолюции "Долговременные последствия чернобыльской катастрофы".
Две страны сотрудничают по вопросу поддержки кандидатур на выборах в состав органов ООН и других международных организаций.
Торговые отношения на данный момент пока имеют сравнительно небольшие объемы. Их основу составляют поставки продукции из Беларуси. Договорно-правовая база находится в стадии формирования. Ведется работа над согласованием проектов ряда ключевых соглашений, которые сформируют основу для развития торгово-экономического сотрудничества.
Фото: БЕЛТА
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