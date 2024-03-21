Лукашенко встретится с парламентариями завершающего свою работу созыва Национального собрания

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, сообщает БЕЛТА.



Поручение подготовить традиционную встречу с уходящими парламентариями глава государства дална совещании1 марта этого года. "Надо поблагодарить, наградить заслуживших, - сказал Президент. - Здесь не должно быть никаких ограничений, но и не должно быть "навалом" это все. Так, как это у нас принято: те, кто активно работал. И над Конституцией многие депутаты работали".



Характеризуя завершающий свою работу состав парламента, Александр Лукашенко сказал: "Парламент был как никогда солидный, порядочный, проблем никому не создавал, работал так, как надо. Поэтому должны быть поощрены те депутаты, которые этого заслуживают".

