ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Лукашенко встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

Лукашенко встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет 22 августа встречу с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном, который посещает Беларусь с официальным визитом, передает корреспондент БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все