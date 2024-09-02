Президент пообщается со студентами в Витебске в формате открытого микрофона

Глава государства Александр Лукашенко в Витебском государственном университете примет участие в мероприятии "Открытый микрофон с Президентом", сообщает БЕЛТА.

Президент ознакомится с состоянием и перспективами развития университета, пообщается со студентами вузов Витебской области, ответит на интересующие их вопросы.

Витебский госуниверситет имени П.М. Машерова образован в 1910 году. Вуз включает 10 факультетов, 28 кафедр, Институт повышения квалификации и переподготовки, военную кафедру, два колледжа, лицей, аспирантуру, научную библиотеку.