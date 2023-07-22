Лукашенко: Вся история пожарной службы Беларуси - это история героев и подвигов

Вся история пожарной службы Беларуси - это история героев и подвигов. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил в своем видеопоздравлении к 170-летию пожарной службы Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня мы поздравляем нашу пожарную службу Беларуси со 170-летием. Службу, которую выбирают мужественные, смелые и очень отважные люди. Такие, как вы. Нет благороднее миссии, чем спасение жизней. Нет опаснее работы, чем борьба с природной стихией или техногенной катастрофой", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что вся история пожарной службы - это история героев и подвигов. "Мы гордимся каждым, кто с честью выполнял свой долг, помогая попавшим в беду людям. Гордимся каждым, кто продолжает традиции верного служения своему народу и Отечеству в наши дни. В свою очередь государство делает все, чтобы, заступая на дежурство, сотрудники ведомства были обеспечены самой современной защитой и техникой, чтобы условия работы позволяли выполнять вам свою миссию максимально быстро, эффективно и безопасно", - подчеркнул Президент.