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Лукашенко: Вся история пожарной службы Беларуси - это история героев и подвигов
Вся история пожарной службы Беларуси - это история героев и подвигов. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил в своем видеопоздравлении к 170-летию пожарной службы Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"Сегодня мы поздравляем нашу пожарную службу Беларуси со 170-летием. Службу, которую выбирают мужественные, смелые и очень отважные люди. Такие, как вы. Нет благороднее миссии, чем спасение жизней. Нет опаснее работы, чем борьба с природной стихией или техногенной катастрофой", - заявил Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что вся история пожарной службы - это история героев и подвигов. "Мы гордимся каждым, кто с честью выполнял свой долг, помогая попавшим в беду людям. Гордимся каждым, кто продолжает традиции верного служения своему народу и Отечеству в наши дни. В свою очередь государство делает все, чтобы, заступая на дежурство, сотрудники ведомства были обеспечены самой современной защитой и техникой, чтобы условия работы позволяли выполнять вам свою миссию максимально быстро, эффективно и безопасно", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко поблагодарил сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям за труд и за готовность быть там, где они нужны, в том числе и за пределами Беларуси. "Доставляя гуманитарную помощь в разные стороны света, оказывая содействие в тушении лесных пожаров, преодолевая последствия природных катастроф, вы объединяете страны и народы, рушите политические барьеры и созидаете мир", - обратил внимание белорусский лидер.
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