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Лукашенко вылетел в Ереван на саммит ОДКБ

Лукашенко вылетел в Ереван на саммит ОДКБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Армению, пишет БелТА.

В Ереване 23 ноября глава государства примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах.

Лидеры стран обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период. Участники саммита также рассмотрят широкий перечень вопросов, касающихся различных сфер и направлений взаимодействия.

С учетом перехода председательства в ОДКБ к Беларуси в 2022-2023 годах Александр Лукашенко озвучит приоритетные направления, на которых в этот период предстоит сконцентрировать совместные усилия.

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