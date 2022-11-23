Лукашенко вылетел в Ереван на саммит ОДКБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Армению, пишет БелТА.

В Ереване 23 ноября глава государства примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах.

Лидеры стран обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период. Участники саммита также рассмотрят широкий перечень вопросов, касающихся различных сфер и направлений взаимодействия.