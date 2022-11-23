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Лукашенко вылетел в Ереван на саммит ОДКБ
Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Армению, пишет БелТА.
В Ереване 23 ноября глава государства примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах.
Лидеры стран обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период. Участники саммита также рассмотрят широкий перечень вопросов, касающихся различных сфер и направлений взаимодействия.
С учетом перехода председательства в ОДКБ к Беларуси в 2022-2023 годах Александр Лукашенко озвучит приоритетные направления, на которых в этот период предстоит сконцентрировать совместные усилия.
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