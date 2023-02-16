Лукашенко выразил соболезнование Президенту Таджикистана в связи с жертвами в результате снежных лавин

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с жертвами в результате схода снежных лавин, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"В Республике Беларусь с большой тревогой и сочувствием восприняли известие о человеческих жертвах и многочисленных разрушениях, вызванных сходом снежных лавин в разных регионах Республики Таджикистан, - отметил глава государства. - От имени белорусского народа и от себя лично выражаю Вам и семьям погибших глубокие соболезнования".