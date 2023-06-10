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Лукашенко выразил соболезнования Токаеву в связи с жертвами лесных пожаров

Лукашенко выразил соболезнования Токаеву в связи с жертвами лесных пожаров

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагическими последствиями пожаров на востоке страны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"В Беларуси с глубокой скорбью восприняли трагическое известие о крупных пожарах, возникших в восточных регионах Казахстана и повлекших гибель работников лесничества, принявших участие в их тушении. В эти тяжелые минуты мы разделяем с вами горечь невосполнимых потерь, выражаем искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства выразил надежду на скорейшую ликвидацию лесных пожаров и восстановление нормальной жизни в пострадавших районах.

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