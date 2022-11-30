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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью государственного деятеля и выдающегося политика КНР Цзян Цзэминя
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил телеграмму Председателю КНР Си Цзиньпину в связи с кончиной выдающегося китайского политика Цзян Цзэминя.
"Он был настоящим лидером, посвятившим свою жизнь неустанному служению Родине. Внес большой вклад в возрождение великой китайской нации, позволившее Китаю стать могущественным и экономически процветающим государством, - отметил белорусский лидер. - Высокий профессионализм преданного члена Коммунистической партии и личные качества снискали ему заслуженный авторитет и искреннее уважение как в Китайской Народной Республике, так и во всем мире".
Александр Лукашенко отметил, что Цзян Цзэминь стоял у истоков становления белорусско-китайских отношений и на протяжении многих лет способствовал их неуклонному укреплению. Он был первым из руководителей вашей страны, посетивших Беларусь.
"С теплотой вспоминаю личные встречи с ним, которые позволили открыть совершенно новую страницу в истории взаимодействия Минска и Пекина, заложив прочную основу для сегодняшнего "всепогодного и всестороннего стратегического партнерства", - констатировал глава белорусского государства и от лица белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования Председателю КНР, а также родным и близким Цзян Цзэминя.
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