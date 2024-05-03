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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью шейха Тахнуна бен Мухаммеда аль-Нахайяна
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну в связи со смертью шейха Тахнуна бен Мухаммеда аль-Нахайяна. Об этом БЕЛТА сообщили впресс-службебелорусского лидера.
"В Беларуси с глубокой печалью восприняли прискорбное известие о смерти шейха Тахнуна бен Мухаммеда аль-Нахайяна, который долгие годы самоотверженно и безупречно работал на пользу государства и сделал многое для создания, развития и процветания Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в соболезновании.
Глава белорусского государства выразил искренние соболезнования и адресовал слова поддержки Президенту ОАЭ, его близким и всему эмиратскому народу в это тяжелое время.
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