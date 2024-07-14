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Лукашенко выразил уверенность, что искренние чувства дружбы между народами двух стран приведут к диалогу Беларуси и Франции
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил многонациональный народ Франции с праздником, широко известным в мире как День взятия Бастилии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуглавы государства.
"Вы являетесь гражданами страны с интересной и поучительной историей борьбы с несправедливостью и победы над абсолютизмом под лозунгом "Свобода, равенство, братство",
- говорится в поздравлении. -
Эти ценности сегодня как никогда приобретают особое значение. Очень почитаемые в отдельных западных столицах, они фактически запрещены при отстаивании своих национальных интересов странами на Востоке или Юге. Это привело к усилению социального неравенства, падению уровня жизни людей, повышению конфронтации и распространению вооруженных конфликтов".
Многочисленные примеры взаимодействия двух стран никогда не угрожали безопасности Франции, обратил внимание глава государства.
"Благодаря контактам, без давления и ультиматумов, мы могли лучше познакомиться друг с другом, путешествовать, открывать новые возможности в сферах науки, культуры, торговли и инвестиций"
, - подчеркнул белорусский лидер.
Президент выразил уверенность, что искренние чувства дружбы и доверия с уважением к многолетнему опыту плодотворного сотрудничества между народами двух стран приведут к диалогу Беларуси и Франции.
"Несмотря на все сложности сегодняшнего времени, Минск держит свои двери открытыми для конструктивных инициатив Парижа и готов делать такие же шаги навстречу",
- обратил внимание глава государства.
От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко пожелал народу Франции мира, гражданского согласия и процветания.
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