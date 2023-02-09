Лукашенко высказался о подготовке журналистских кадров

Средства массовой информации сегодня стали полем борьбы, и без надежных и умных бойцов в этой войне не победить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с научными и научно-педагогическими работниками, сообщает БелТА.

На встрече были затронуты в том числе и вопросы развития отечественной журналистики, подготовки кадров для этой сферы. Особое внимание было уделено работе факультета журналистики БГУ.

"Мы там попробовали все-таки журналистику нашу повернуть лицом к жизни. Журналистов надо держать возле жизни, чтобы они видели, что будет завтра, послезавтра и так далее. Очень важно, чтобы это был процесс с двусторонним движением", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пояснил, что руководители средств массовой информации прежде всего должны быть заинтересованы в подготовке профессиональных кадров, а значит, им следует курировать этот процесс. Для этого ранее было принято решение о создании специального совета в БГУ, куда бы вошли руководители республиканских СМИ.

"Чтобы они наблюдали и уже видели журналистов ваших и преподавателей, доводили до них те потребности, в которых мы нуждаемся в области журналистики, и помогали. Поэтому этот симбиоз было поручено создать. С ними надо работать, чтобы они были прежде всего патриотами нашей страны, - отметил глава государства. - Слава богу, что Америка показала, что такое демократия и свобода. И права человека. Шаг ступил не туда - застрелили эту девчонку в прямом эфире (речь об убийстве Эшли Бэббит в январе 2021 года во время протестов в США. - прим. БелТА). Патриотка, которая на трех или четырех войнах была. Воевала за интересы Америки. Вот вам и права человека, и демократия. Они мне сегодня уже об этом не говорят. Уже о диктатуре не говорят. Как только рот раскроют - я им конкретные примеры. Поэтому нам в этом плане надо работать".

Александр Лукашенко сказал, что специально затронул тему подготовки кадров. Поскольку в работе ученых важно видеть не только их разработки, но и самих людей. "Особенно журналистов. Почему особое внимание я на это обращаю? Потому что так случилось, что СМИ и журналисты оказались сейчас на переднем крае этой борьбы. Сейчас средства массовой информации - это поле борьбы, начиная от интернета и заканчивая традиционными средствами массовой информации. И без бойцов, надежных, способных, головастых, умных, мы в этой войне не победим", - подытожил Президент.

Заведующая кафедрой факультета журналистики БГУ доктор филологических наук Светлана Харитонова высказалась о нынешнем состоянии белорусской журналистики через призму развития детской прессы. "В современной журналистике, хотелось бы подчеркнуть особо, наблюдается тенденция несистемного и непоследовательного развития детских изданий, что исследовали мы. Проявляется тенденция распространения развлекательного и инокультурного контента, вместе с которым в детское сознание проникают не характерные для отечественных воспитательных традиций морально-нравственные установки. При этом нивелируются масштабы освещения интеллектуального и духовного потенциала детей", - отметила Светлана Харитонова.