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Лукашенко высказался о событиях в России и рассказал о реакции на них в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу высказался о событиях в России и их влиянии на Беларусь, передает сообщает БЕЛТА.
"Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно. Учитывая роль Беларуси в разрешении этой ситуации, должен в этом кругу сказать несколько слов о том, что случилось, и пояснить нашу позицию и принятые решения. Особенно в свете последних вбросов и инсинуаций, которые все больше и больше появляются, особенно в российских средствах массовой информации. Тем более что и беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. 250 миллионов надо же получить. Только там они поделят, а эти наши безумцы, которых еще несколько тут осталось, не вычистили мы, - они же ничего не получат. Опять пушечным мясом будут", - отметил Александр Лукашенко.
"Успели даже опубликовать очередные призывы и планы (я о беглых). Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий "вооруженного мятежа" - надо же отчитываться, - сказал Президент. - Даже такие случаи были. Насколько обезумели так называемые калиновцы. Их же на фронт загнали, воюют. А тут услышали: в Беларуси чуть ли не революция. Рванули оттуда, а заградотряды: "Назад, ребята, не вовремя".
"Когда события в России происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность. Никто даже в этих сопливых Telegram-каналах не вякнул против. Ни одна семья, ни жены, ни дети, ни родственники - никто. Армия в течение полудня, все Вооруженные Силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность", - отметил глава государства.-0-
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