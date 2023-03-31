Лукашенко высказался о создании партий в Беларуси: Ни партии власти, ни проплаченных иноагентов не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, высказался на тему партийного строительства.

Глава государства напомнил, что до ближайших выборов в Беларуси осталось меньше года. "Такого масштабного избирательного процесса у нас еще не было", - заметил Александр Лукашенко. Подготовка к выборам уже идет: было обновлено избирательное законодательство, определены правовые рамки деятельности гражданского общества и партий.

"Хотя для меня, откровенно скажу, этот политический плюрализм не более чем дань западной моде. Помните, этот плюрализм, политический термин, появился во времена Михаила Сергеевича Горбачева. Ну и "доплюрализировались" мы до чего? Потеряли страну, - заметил глава государства. - Повторю: партии создаются для борьбы за власть. Стремление к власти различных политических сил - это не просто конкуренция взглядов и систем. Это разделение общества. Это приводит порой к потере конструктива".

"И тем не менее, мы никогда не препятствовали и не будем препятствовать партийному строительству", - обратил внимание Президент. Особенно это касается инициатив, которые идут от людей, искренне любящих свою страну, свой дом, свою семью, настроенных на мирное будущее своих детей, добавил глава государства.



"Но, повторю, иностранных агентов, проплаченных из-за рубежа, в нашем политическом поле не будет. Точка! Равно как и партии власти тоже не будет", - заявил Президент.

Он напомнил, что на свои первые выборы он шел с программой "Ни с левыми, ни с правыми, ни с партией, а со своим народом!" "Моя позиция не изменилась, - подчеркнул он. - И депутаты, какую бы партию или общественное движение они не представляли, прежде всего должны служить людям, а не интересам отдельных олигархов и политиков, тем более зарубежных".

В этой связи Президент обратился к событиям в Грузии: "Как только депутаты прикоснулись к теме защиты своего политического поля от иностранного влияния (закон об иностранных агентах), американцы и англичане им тут же подбросили заварушку". Говоря о причинах, Александр Лукашенко подчеркнул, что это вызвано опасениями англосаксов, что в перспективе Грузия может отойти от их влияния. "И они пресекают любую возможность к независимости этой красивой, прекрасной страны. Показали, кто в доме хозяин, - пояснил белорусский лидер. - Это еще раз подтверждает, что мы на правильном пути".