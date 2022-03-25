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Лукашенко высказался о возможности блокировки в Беларуси YouTube и зарубежных соцсетей

Лукашенко высказался о возможности блокировки в Беларуси YouTube и зарубежных соцсетей

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании о текущих вопросах деятельности средств массовой информации высказался о возможности блокировки в стране YouTube и зарубежных соцсетей, сообщает БелТА.

"Конечно, заблокировать ведущие площадки, как это сделали в России, или поставить "золотой щит", как в Китае, теоретически возможно. Но давайте взвесим за и против. Надо принимать взвешенные решения", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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