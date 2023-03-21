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Лукашенко: Вопросы противодействия внешним и внутренним угрозам должны быть сегодня на особом контроле
Высочайший уровень внешних угроз для Республики Беларусь вынуждает нас обратить самое пристальное внимание на угрозы внутренние. Об этом заявил Александр Лукашенко.Оно продлилось три часа, в центре внимания были не только крупные операции, много внимания уделили и подходам каждодневной работы.
Общая ситуация и накопившиеся вопросы: есть и успехи, и негативные тенденции. Каждое направление работы должно быть проанализировано.
Белорусский лидер также отметил эффективность работы Комитета государственной безопасности. Действия группы "А" - 19 марта в Гродно против террориста - блестящая работа, - резюмировал первый.
Как это принято ежегодно, в начале года по итогам прошедшего каждый министр силового блока доложил мне о ситуации на подведомственной территории.Как я заметил, тенденция и тренд серьезный, чтобы показать себя в хорошем свете. Это не вранье. Это действительно так. У наших силовиков дела идут неплохо. Но есть же и недостатки.
Президент о подробностях спецоперации в Гродно
Впрочем, Александр Лукашенко отметил и другие проблемы: так, количество потерпевших от мошенников увеличилось в два раза. Особенно это актуальный вопрос для телефонных преступлений. Необходимо усилить работы по защите женщин и детей от насилия.Также вопрос силовикам от Президента: удалось ли отойти от "палочно-галочной" системы оценки деятельности ведомств?
Глава государства констатировал, что не все сделано в сфере обеспечения безопасности населения. Остается значительным количество людей, погибших на дорогах.
"Наше общество живет не в вакууме и видит все, что происходит. Бытует мнение, что сотрудников органов внутренних дел в первую очередь интересует не судьба человека, а цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы. Ну да, цифры и рейтинги должны быть, никто не против. Но если мы живем только ради цифр и рейтингов… Хотелось бы услышать, так ли это, отошли ли мы от палочно-галочной системы оценки деятельности?" - сказал Президент.
Настораживают Александра Лукашенко и факты преступлений среди военнослужащих, в том числе совершенных офицерами различных силовых структур. "В чем причина таких явлений?" - спросил он, отметив, что много раз указывал министру обороны на недопустимость того, что порой происходит в воинских подразделениях.
"В целом у нас не все гладко вообще с воинской дисциплиной. Мы прекрасно видим и понимаем все, что происходит на рубежах нашей страны. Вопрос - в полной ли мере мы обеспечиваем безопасность нашего государства и граждан?" - поставил вопрос белорусский лидер.
Уже после генеральный прокурор Андрей Швед в беседе с журналистами подвел итоги большого совещания Президента с силовым блоком. Главный вывод - никакой самоуспокоенности: есть над чем работать.
А. Швед: 40% преступлений совершают ранее судимые лица, это очень тревожная тенденция
В целом Александр Лукашенко требует от силового блока четкой, уверенной и слаженной работы. Важно уметь проанализировать причины негативных моментов и навести порядок.
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