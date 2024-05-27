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Лукашенко: Взаимодействие Беларуси и Никарагуа выходит на качественно новый уровень
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру и братский народ этой страны с 30-летием установления дипломатических отношений, пишет БЕЛТА,
"Для Беларуси Никарагуа является надежным другом и значимым партнером в Латиноамериканском регионе. Нам важно поддерживать и укреплять контакты, чтобы совместно противостоять глобальным вызовам и угрозам, содействовать построению многополярного и справедливого миропорядка для обеспечения устойчивого развития обоих государств", - говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что взаимодействие двух стран, основанное на доверие и уважении, выходит на качественно новый уровень.
Глава государства выразил уверенность, что договоренности, достигнутые во время визита представительной белорусской делегации в Манагуа в апреле 2024 года, заложили прочный фундамент для дальнейшего плодотворного сотрудничества и они станут мощным импульсом для эффективного использования существующего потенциала в экономической, гуманитарной и других сферах общего интереса.
Александр Лукашенко пожелал дальнейших успехов в государственных делах Хосе Даниэлю Ортеге Сааведре, доброго здоровья и счастья ему и его близким, а жителям Никарагуа - мира и благополучия.
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