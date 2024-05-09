Лукашенко: Ядерное оружие для Беларуси и России - это исключительно оружие сдерживания

Ядерное оружие для Беларуси и России - это исключительно оружие сдерживания. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы, сообщает БЕЛТА.

Комментируя отработку вопросов применения нестратегического ядерного оружия, глава государства привел простую аналогию: для того чтобы автомат стрелял, его надо содержать в нормальном состоянии. А чтобы уметь им пользоваться и точно стрелять, надо тренироваться.

"Ядерное оружие - страшное оружие. Мы, руководство России часто подчеркиваем: не стратегического характера. Упаси господь взяться еще за эту кнопку. Хотя и тактическое оружие сегодня во много крат мощнее, чем это было в Хиросиме и Нагасаки. От одного взрыва погибнут тысячи и тысячи людей. Это страшное оружие. Но это оружие. И для того, чтобы применить такое оружие, надо тренироваться, надо уметь это делать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Это была моя инициатива (Путин об этом сказал). Я ему позвонил, говорю: "Слушай, мы должны синхронизироваться в этом плане". А цель была одна - мы хотели посмотреть, как ведущие ядерные державы все это делают. Мы же учимся".

Публично озвучить планы о предстоящей тренировке в Беларуси решили не просто так. Президент отметил, что в мире идет эскалация напряженности, прежде всего она исходит из Украины. Но горячо в разных точках планеты. Так, уже полыхает и Ближний Восток, непростая обстановка и в Тихом океане.

"Как никогда, мы близко подошли к ядерной катастрофе. Что в этой ситуации делать? Надо учиться стрелять из автомата и держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что для Беларуси и России ядерное оружие - это исключительно оружие сдерживания. "Нам чужого не надо, России - тем более. У нас есть все, только бы мы работали нормально и смогли использовать те богатства, которые есть у России и у нас, для нашего блага. Если так будет, будет нормально. Им же чего-то не хватает", - отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что Соединенные Штаты тоже отрабатывают в Европе применение ядерного оружия. Однако делается это непублично.

"Что мы в этой ситуации должны сделать? Мы публично об этом заявили. У нас есть самолеты для того, чтобы нести ядерный боеприпас в виде бомбы. У нас есть подготовленные ребята. А что касается ракеты "Искандер", которую перехватить невозможно, они вообще неуязвимы. Поэтому мы им говорим: ребятушки, успокойтесь, у нас есть все", - сказал белорусский лидер.

Проверка средств - носителей нестратегического ядерного оружия проходит в три этапа. Сперва военные тренировались подготавливать боеголовки. Сейчас генеральные штабы синхронизируют свое взаимодействие. На третьем этапе планируется подвести итоги проверки.

"Мы ни на кого не собираемся нападать. Но все должны понимать, что за нами не заржавеет. И все их разговоры: "У него линий нет!" - абсолютно правильно говорят. Я далеко не дурак, но линий нет", - заявил белорусский лидер.

Как сообщалось, генеральные штабы вооруженных сил Беларуси и России проводят проверку сил и средств совместной региональной группировки войск, во время которой впервые будут отработаны вопросы применения нестратегического ядерного оружия.

Во время проверки средств - носителей нестратегического ядерного оружия будут осуществляться подача спецбоеприпасов в ракетные и авиационные воинские части, загрузка их на пусковые установки и подвеска на самолеты. Ракетные дивизионы оперативно-тактических комплексов "Искандер" и "Полонез" будут скрытно выведены на назначенные позиции и отработают вопросы нанесения ракетных ударов для отражения вероятного нападения на Беларусь.

Отработка вопросов применения нестратегического ядерного оружия носит оборонительный характер.