Лукашенко: Янка Купала своими произведениями открывал нам красоту родного языка и славную историю страны

Глава государства Александр Лукашенко поздравил участников торжественного мероприятия, посвященного 140-летию со дня рождения народного поэта Беларуси, классика белорусской и мировой литературы Янки Купалы, с этой знаменательной датой, сообщает БелТА со ссылкой на в пресс-службуПрезидента.

"Для многих поколений знаменитый Песняр стал путеводной звездой, примером бескорыстного служения Отечеству. Поэт, драматург, публицист, своими произведениями он открывал белорусам богатство и красоту родного языка, великолепие пейзажей, славную историю нашей страны. Глубоко символично, что в этом году, в Год исторической памяти, мы снова обращаемся к купаловскому слову как носителю высокой духовности белорусского народа", - говорится в поздравлении.