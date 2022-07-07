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Лукашенко: Янка Купала своими произведениями открывал нам красоту родного языка и славную историю страны
Глава государства Александр Лукашенко поздравил участников торжественного мероприятия, посвященного 140-летию со дня рождения народного поэта Беларуси, классика белорусской и мировой литературы Янки Купалы, с этой знаменательной датой, сообщает БелТА со ссылкой на в пресс-службуПрезидента.
"Для многих поколений знаменитый Песняр стал путеводной звездой, примером бескорыстного служения Отечеству. Поэт, драматург, публицист, своими произведениями он открывал белорусам богатство и красоту родного языка, великолепие пейзажей, славную историю нашей страны. Глубоко символично, что в этом году, в Год исторической памяти, мы снова обращаемся к купаловскому слову как носителю высокой духовности белорусского народа", - говорится в поздравлении.
Президент выразил уверенность, что приуроченные к этой дате торжественные мероприятия будут способствовать раскрытию новых ярких литературных талантов, укреплению единства белорусского общества и дальнейшему развитию национальной культуры.
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