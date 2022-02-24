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Лукашенко: Южная граница Беларуси надежно защищена
Президент отметил - в нашей стране нет никакой чрезвычайщины. Отвечая на вопросы журналистов сразу после совещания, Александр Лукашенко подчеркнул: наша южная граница надежно защищена, там достаточно сил и средств. Более актуальная задача - определить защиту западных границ. Беларусь хотела бы разместить на своей территории "Искандеры" и С-400 "Триумф".
А. Лукашенко: Белорусы должны прийти на референдум, иначе это может обернуться позором для страны
Александр Лукашенко призвал не паниковать, поскольку для Беларуси никакой угрозы нет. Все мероприятия в стране будут проходить без изменений, в том числе - референдум по Конституции. Александр Лукашенко отметил, что отменять или переносить голосование у него и мысли не было. Референдум по внесению изменений в Конституцию уже стартовал, идет активное досрочное голосование. Глава государства высказал свое мнение, что белорусы должны прийти на референдум, иначе, если проигнорировать, это станет позором для страны. Обновленный документ - это совершенно другая политическая мозаика, политическая карта Беларуси. Подробности совещания - в следующих выпусках.
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