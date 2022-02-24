Лукашенко: За ночь обстановка у западных и южных границ Беларуси резко изменилась

За ночь обстановка по периметру западных и южных границ Беларуси резко изменилась. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на оперативном совещании с военными, сообщает БелТА.



"Ни для кого не является секретом, что за последнюю ночь, вчерашний вечер обстановка по периметру западных и южных границ Беларуси резко изменилась. Я всем вам благодарен: знаю, что никто из вас не спал этой ночью, нам надо было подготовиться в этой ситуации, как себя вести, что сказать нашим людям. И сегодня ночью мы запланировали это совещание", - рассказал Александр Лукашенко.



Как сообщалось БЕЛТА, примерно в 5 утра сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, во время которого Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе.

