3.63 BYN
3.10 BYN
3.62 BYN
Лукашенко: Задачу по недопущению войн и вооруженных конфликтов должны решать люди доброй воли
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.
"Сердечно приветствую вас в Беларуси. Дружелюбной и мирной стране. Сегодня мы проводим очередную открытую, конструктивную дискуссию на тему международной безопасности, которая волнует буквально каждого жителя нашей планеты. Убежден, что конференция в Минске станет экспертной площадкой, на которой будут даны беспристрастные оценки происходящим событиям. Но самое главное - политическому руководству стран Евразии будут предложены эффективные меры по противодействию современным вызовам и угрозам", - говорится в приветствии.
Именно поэтому такой формат взаимодействия и коммуникации сейчас как никогда весьма востребован и будет актуален всегда, подчеркнул Александр Лукашенко.
"Считаю, что сложную задачу по недопущению войн и вооруженных конфликтов должны решать люди доброй воли во всех странах и на всех континентах. Ведь гарантии спокойствия и устойчивого развития создаются нашими усилиями по поддержанию мира, разрешению возникающих разногласий дипломатическими путями, снижают уровень противостояния, враждебности и ненависти. Без преувеличения от вашей профессиональной экспертизы зависят не только принимаемые управленческие решения, но и поддержание доверия, нехватка которого особенно остро ощущается в настоящее время и уже привела к катастрофическим последствиям в отдельных регионах", - отметил глава государства.