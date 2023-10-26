Лукашенко: Задачу по недопущению войн и вооруженных конфликтов должны решать люди доброй воли

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.

"Сердечно приветствую вас в Беларуси. Дружелюбной и мирной стране. Сегодня мы проводим очередную открытую, конструктивную дискуссию на тему международной безопасности, которая волнует буквально каждого жителя нашей планеты. Убежден, что конференция в Минске станет экспертной площадкой, на которой будут даны беспристрастные оценки происходящим событиям. Но самое главное - политическому руководству стран Евразии будут предложены эффективные меры по противодействию современным вызовам и угрозам", - говорится в приветствии.

Именно поэтому такой формат взаимодействия и коммуникации сейчас как никогда весьма востребован и будет актуален всегда, подчеркнул Александр Лукашенко.