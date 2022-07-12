Лукашенко: Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, направления удара известны

Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, направления удара известны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, сообщает БелТА.

"В последнее время (и мы это подробно обсуждали вчера с Президентом Российской Федерации) разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара (история повторяется) - через Украину и через Беларусь", - сказал Александр Лукашенко.