3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Лукашенко: Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, направления удара известны
Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, направления удара известны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, сообщает БелТА.
"В последнее время (и мы это подробно обсуждали вчера с Президентом Российской Федерации) разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара (история повторяется) - через Украину и через Беларусь", - сказал Александр Лукашенко.
Как сообщалось, президенты Беларуси и России провели 11 июля телефонный разговор. Одной из основных тем беседы стала тематика калининградского транзита. Кроме того, главы государств в развитие июньских переговоров в Санкт-Петербурге продолжили обсуждение вопросов обеспечения обороны и безопасности двух стран.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все