Лукашенко зарубежным послам: Беларусь находится накануне очень важных и ответственных мероприятий

Беларусь находится накануне очень важных и ответственных мероприятий. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 февраля на торжественной церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств во Дворце Независимости, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня берет отсчет новый этап в вашей профессиональной жизни, и я очень рад, что вы решили его связать именно с нашей страной. Со своей стороны сделаем все, чтобы этот период оставил самые лучшие воспоминания и принес нам пользу",

- подчеркнул глава государства.

"Если вам интересен опыт государственного управления, мы готовы им поделиться",

- заметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что Беларусь находится накануне очень важных и ответственных мероприятий - выборов депутатов всех уровней и формирования Всебелорусского народного собрания.

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