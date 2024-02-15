Лукашенко зарубежным послам: Величайшие ценности для белорусов - мир и согласие, возможность спокойно трудиться и развиваться

Беларусь является приверженцем неделимой безопасности и выступает за более справедливый миропорядок. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 февраляна торжественной церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств во Дворце Независимости, сообщает БЕЛТА.

"Мы всегда искренне встречаем друзей и партнеров, заинтересованных в укреплении отношений с нашей страной. И это не просто дипломатический этикет или дань моде,

- сказал глава государства. -

Гостеприимство - один из главных белорусских брендов, которым мы очень гордимся и передаем из поколения в поколение. А величайшие ценности для белорусов - мир и согласие, возможность спокойно трудиться и развиваться".

"Именно поэтому являемся однозначными приверженцами единой и неделимой безопасности, выступаем за новый, более справедливый миропорядок, за возможности для развития и достойного будущего для всех народов, а не только для так называемого золотого миллиарда",

- отметил Александр Лукашенко.

"Верю в то, что вы полюбите Беларусь так, как любим ее мы, ее жители и граждане, наши гости. Сердечно поздравляю с официальным началом почетной и ответственной дипломатической миссии в Республике Беларусь",

- отметил глава государства.

"Желаю крепкого здоровья и самое главное - чтобы в вашей жизни этот период стал еще одной ступенькой дипломатической карьеры. Успехов вам и добро пожаловать в Беларусь", -