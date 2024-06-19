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Лукашенко заслушал доклад Шулейко о готовности Брестской области к уборочной кампании
Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Брестского облисполкома Юрия Шулейко о готовности региона к уборочной кампании. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.
"На прошедших выходных Президент посмотрел поля и посевы Гродненской и Брестской областей. В развитие этих мероприятий сегодня состоялся принципиальный и подробный разговор с губернатором Брестской области, в ходе которого Юрий Шулейко доложил главе государства о готовности региона к уборочной кампании. К слову, выборочно хозяйства Брестской области уже начали уборку озимого ячменя", - проинформировали в пресс-службе.
В целом по Брестской области предстоит провести уборку зернового клина на 360 тыс. га. На треть увеличили посевы озимого ячменя. Это та культура, которая из года в год дает хороший результат. В этом году предстоит провести уборку около 30 тыс. га (озимого ячменя). Первые хозяйства выборочно начали жатву 17 июня. За последние два года в хозяйства Брестской области поступили более 300 новых зерноуборочных комбайнов. Работу в этом направлении продолжают.
На уборке зерна в Брестской области будут задействованы около 6 тыс. человек - комбайнеры, водители, операторы, другие работники. В поля выйдут 1384 зерноуборочных комбайна.
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