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Лукашенко заслушал доклады руководителей силовых структур
Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклады руководителей силовых структур. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой в пресс-службу белорусского лидера.
Председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель доложил главе государства об оперативной обстановке, складывающейся вокруг Беларуси, а также ситуации внутри страны. В первую очередь в центре внимания сотрудников ведомства находятся вопросы обеспечения безопасности граждан в части, касающейся сферы ответственности Комитета. Ведомство работает в усиленном режиме совместно с коллегами из других силовых структур.
Министр внутренних дел Иван Кубраков доложил о криминогенной ситуации, проводимых профилактических мероприятиях и работе по обеспечению общественной безопасности в предпраздничные и праздничные дни. Президент поручил Министерству внутренних дел обеспечить переход в усиленный режим несения службы всех подразделений, внутренних войск и центрального аппарата министерства.
Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский доложил о предпринимаемых мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций. В том числе с акцентом на противопожарную безопасность и иные вопросы обеспечения жизнедеятельности граждан в рамках профильных направлений МЧС.
Министр обороны Виктор Хренин доложил Главнокомандующему об обстановке и ситуации вокруг Беларуси. В том числе на границе с сопредельными государствами. Александр Лукашенко поручил усилить бдительность, чтобы граждане Беларуси могли спокойно отмечать новогодние праздники.
Председатель государственного пограничного комитета Константин Молостов в докладе Президенту сделал акцент на усилении охраны государственной границы. Учитывая острую ситуацию в соседних странах, пограничники, несмотря на праздничные дни, в полном объеме выполняют мероприятия по охране государственной границы, пресечению попыток противоправных действий. Эта работа проводится в том числе во взаимодействии с правоохранительными органами, военными, органами власти и населением на местах.
Президент также попросил руководителей силовых структур поздравить от его имени личный состав министерств и ведомств с наступающим Новым годом. И особенно тех ребят, которым предстоит нести службу в праздничную новогоднюю ночь.
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