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Лукашенко заявил, что война в Украине не станет причиной ядерного удара
Война в Украине, российская специальная военная операция не являются и не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы то ни было стороны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БЕЛТА.
"Что касается, что войну можно закончить нанесением ядерного удара по Украине, - вполне возможно, но не нужно. Президент Путин несколько раз заявлял, что применять ядерное оружие, даже ограниченных возможностей - тактическое ядерное оружие, - такой вопрос даже не стоит. У России достаточно обычных вооружений, неядерных, для того чтобы добиться своих целей", - отметил Александр Лукашенко.
"И мне кажется, что война в Украине, специальная военная операция не являются и не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы то ни было стороны. Вот если будет агрессия НАТО, к примеру, Соединенных Штатов Америки или блока НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны - по Концепции национальной безопасности Россия, считай и Беларусь, которая сегодня обладает этим оружием, ответит, - заявил Президент. - Поэтому я всегда по-народному говорю: вы нас не трогайте, и мы никогда не применим это смертоносное оружие. И воевать даже не будем".
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