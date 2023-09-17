Лукашенко заявил о кружащих над Беларусью "стервятниках, готовых заключить союз хоть с дьяволом"

Президент Беларуси Александр Лукашенко на патриотическом форуме в Минске напомнил Польше о роли советских воинов в сохранении этой страны на карте мира, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня над нами, как и накануне Великой Отечественной, кружат стервятники. Кружат вокруг белорусских, российских и украинских земель. Готовы хоть с дьяволом заключить союз, только бы занять больше места на политической карте мира... "Ад можа да можа", - сказал глава государства. - И хотели бы навсегда стереть из мировой истории факты политического позора и нравственного падения своих предшественников. Сами хотели бы забыть, как официальная соседка наша - Польша - одна из первых признала нацистский рейх. Это факт. Подписала с ним договор о ненападении и секретное соглашение о разделе Чехословакии. Как, получив часть чужой территории, сама была раздавлена в течение короткого времени своим же бывшим союзником".

"Эту страницу в истории ни в коем случае нельзя забывать нашим соседям. Осталась бы наша соседка на карте мира в принципе, если бы не советские воины? И если да, то в каких границах? Таким вопросом власти наших соседей сегодня не задаются. И продолжают уничтожать следы памяти о своих освободителях", - добавил белорусский лидер.