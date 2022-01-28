Лукашенко заявил об изменении формата будущих посланий Президента

"В соответствии с Конституцией Республики Беларусь Президент обращается к белорусскому народу и парламенту с ежегодным Посланием. В судьбоносные для нашей страны периоды главное обращение года проходит перед максимально представительной аудиторией. Это депутаты и управленцы, ученые и практики, врачи и педагоги, рабочие и аграрии, военные, медийные люди, представители творческих профессий, пенсионеры и молодежь, люди со всех уголков нашей страны. Данный масштаб вы сами предложили мне во время недавних встреч с активом", - сказал Александр Лукашенко.