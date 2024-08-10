Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей из Украины над территорией Беларуси и России

Президент Беларуси 10 августа продолжил рабочую поездку в Могилевскую область. Второй день он находится в Шкловском районе. В центре внимания вновь стратегические вопросы, которые должны существенно усилить продовольственную безопасность страны. Речь идет об эффективном развитии сельхозпроизводства.



И сегодня, как никогда, стало наглядно понятно: чтобы мы могли развиваться, спокойно трудиться на своей земле, на первый план вновь выходят вопросы национальной безопасности. Беларусь готова себя защитить ежесекундно, что и продемонстрировали наши военные накануне.



Потому сегодня, прежде чем приступить к заявленной теме разговора, Президент прокомментировал серьезнейший инцидент, связанный с нарушением воздушного пространства Беларуси и незамедлительно последовавшей командой на уничтожение этих целей.

"Вчера в 18 часов 10 минут силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. Готовность номер один у нас называется. Дежурные силы противовоздушной обороны. Дело в том, что (мы подозреваем, что это не в первый раз) Вооруженные силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас - в районе Костюковичского района, - рассказал Президент. - Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. И также средства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность".

"В 19 часов 4 минуты на высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины. Над территорией Беларуси мы уничтожили цели. Остальные были переданы (у нас единое ПВО с Россией) Российской Федерации. И по информации Генерального штаба России и командующего этим направлением противовоздушной обороны России, эти цели были поражены под Ярославлем. Первое направление - Смоленск. Но потом они изменили траекторию полета - те, которые над Россией остались, и направились в район Ярославля. Но были перехвачены уже российскими системами ПВО и уничтожены", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что Министерству обороны, Генеральному штабу Вооруженных Сил Беларуси даны поручения провести соответствующие мероприятия для того, чтобы надежно обеспечить безопасность государства. "Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся", - сказал он.

Президент отметил высокий уровень взаимодействия с российскими войсками ПВО. Абсолютно все цели были уничтожены как над территорией Беларуси, так и над территорией России.

"Неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал много раз, этим самым показывают, что ни к какому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряженности. Два дня назад атака на курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров - 30-35 уже сегодня. Окапываются там. Ну и вот эта провокация с целью ударов по Российской Федерации, - констатировал белорусский лидер. - Не хотелось бы сегодня этими вопросами в таком ключе заниматься. Но никуда не денешься. Я думаю, что эта провокация еще долго будет обсуждаться в СМИ, но чтобы не было опять инсинуаций разного рода, я проинформировал о том, что произошло".