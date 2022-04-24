Лукашенко зажег пасхальную свечу в храме Преображения Господня в Копыси

Сегодня Александр Лукашенко зажег пасхальную свечу в храме Преображения Господня в городском поселке Копысь Оршанского района. В этот светлый праздник глава государства обычно посещает небольшие церкви за пределами столицы. Президент приехал в храм вместе со своим младшим сыном Николаем. У церкви Президента встретили архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий и настоятель храма протоиерей Сергий.



Обращаясь к верующим, глава государства отметил, что в этот день люди у Бога просят главное. А главное - это мир, согласие, дружба, которые всегда были свойственны белорусам.

В храме Президентом было сказано важное соседям: "Давайте беречь мир и жить дружно". За душу тронули и слова, сказанные соотечественникам: "Счастье у белорусов одно - надо сберечь нашу землю!".